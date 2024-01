2023 mehr als 600 Millionen Euro Warum der Staat den Kirchen jedes Jahr hohe Summen zahlt

So komisch es klingen mag: An den Kirchen kommt hierzulande auch 2024 niemand vorbei – ganz gleich, ob gläubig oder ungläubig, ob Mitglied oder Außenstehender. Zumindest finanziell. Denn an den sogenannten Staatsleistungen, die neben der Kirchensteuer jedes Jahr an beide christlichen Kirchen gezahlt werden, sind alle steuerpflichtigen Bürger beteiligt. Und es sind keine Kleckerbeträge: Im vergangenen Jahr waren es 602 Millionen Euro, die auf diesem Wege in die Kassen der katholischen und evangelischen Kirche flossen. Es ist der bisherige Rekordwert: 1949 zahlte die Bundesrepublik umgerechnet 23,3 Millionen Euro, im Jahr der Wiedervereinigung wuchs die Summe 1990 auf 268 Millionen Euro, vor zehn Jahren wurden 485 Millionen geleistet. Viele Bürger wissen das nicht, andere nehmen es stillschweigend zur Kenntnis, nicht wenige aber ärgern sich über diese Sonderzahlungen und fragen zunehmend lauter: Wofür eigentlich?