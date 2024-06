Friedenspreis des Deutschen Buchhandels für Anne Applebaum Die politische Seismographin

Die Frage, wie Rechtspopulismus nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts erneut so stark an Boden gewinnen kann, treibt viele Demokraten um. Doch nur wenige sind in ihren Begründungsversuchen und Strategien so klar und auch so einfallsreich wie Anne Applebaum. Für sie ist eine der Gründe die große Enttäuschung der vermeintlich Abgehängten in unseren westlichen Gesellschaften. Wer dann das Gefühl hat, dass die Politik in eine falsche Richtung läuft, schaut sich eben nach einer neuen, ganz anderen um. In demokratisch geprägten Gesellschaften ist es dann eine anti-demokratische Politik. Es sind oft persönliche Verletzungen und Verunsicherungen, die Menschen für Populismus empfänglich machen.