Das neue Stück des japanischen Starregisseurs in Düsseldorf Warum das Stück „Homeoffice“ sehenswert ist

Da könnte man es sich leicht machen mit der Anmerkung: Toshiki Okada wurde 1973 im japanischen Yokohama geboren und ist seit Jahren der Starregisseur an europäischen und vor allem deutschen Bühnen. Das wäre nicht falsch, aber zu wenig – und für die Arbeiten Okadas viel zu wenig. Denn inzwischen zählt er zu den einflussreichsten Regisseuren. Seine Karriere begann mit dem Stück „Five Days in March“ vor 20 Jahren mit seiner freien Theatergruppe „chelfisch“. Dargestellt werden darin junge Menschen in Tokyo, wie sie die Tage um den Beginn des Irak-Krieges im März 2003 verbringen. Das Spannende schon damals: Ihre Haltungen, Gedanken und Gefühle drücken sie weniger durch Worte aus, sondern vielmehr durch choreografische Bewegungen. Diese Art der Darstellung pflegt Okada bis heute – etwa mit „The Vacuum Cleaner“ an den Münchner Kammerspielen und „Doughnuts“ am Hamburger Thalia Theater. Mit beiden Stücken wurde er 2020 beziehungsweise 2022 zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Okada versteht sich immer wieder auch als ein Kritiker der japanischen Gesellschaft, den Missständen in der Finanz- und Arbeitswelt. Nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima 2011 zog er mit seiner Familie nach Kumanmoto – weit in den Westen des Landes. Okada schreibt nicht nur Theaterstücke, sondern auch Romane. Sein 2012 in deutscher Übertragung erschienener Roman „Die Zeit, die uns bleibt“ wurde mit dem Kenburo-Oe-Literaturpreis ausgezeichnet. „Homeoffice“ ist seine erste Theaterarbeit am Düsseldorfer Schauspielhaus.