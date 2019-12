Sprechstunde : Die Seele zu Weihnachten

Düsseldorf Bei manchen Menschen funktioniert die Vorfreude auf das Fest der Liebe gar nicht. Nicht selten sind Beziehungsstörungen der Grund.

Viele geraten aber in völlig andere Gefühle wie Wut, Trotz, Trauer ohne konkreten Verlust, Angst, Einsamkeit, Widerstand oder Ablehnung. Dies übertragen sie dann als Projektion auf das Weihnachtsfest und auf ihre Familien. Hier bilden meist Beziehungsstörungen der Hintergrund; der Mensch erinnert sich unbewusst an seine Erfahrungen mit der ersten Liebe, die zu seinen Eltern und zur Familie. Dort wurde er entweder nicht richtig geliebt (Ambivalenz, Bindungsunsicherheit) oder sogar abgelehnt (negative Bindung) und handelt in der Gegenwart danach. Bleibt ihm dies unbewusst, kann daraus eine lebenslange Unsicherheit und die ewig unbewusste Frage an seine Umwelt: „Bin ich liebenswert?“ oder „Was ist falsch an mir, dass mich niemand liebt?“ resultieren. Dies kann zur festen Überzeugung führen, nicht liebenswert zu sein, oder gar zum Hass auf alle und alles, wo Liebe spürbar wird – eben auch auf die Weihnachtszeit.