Aktuelles Stück wird an vielen Theatern gespielt : Nahost-Drama für die Generation Netflix

Es gibt Szenen in der Kölner Inszenierung von Wajdi Mouawads „Vögel“, die gehen richtig nah. Das Verhör zum Beispiel zwischen der von Lena Kalisch gespielten israelischen Grenzsoldatin und der Amerikanerin mit arabischen Wurzeln Wahida, die die deutsche Schauspielerin Lena Klamroth überraschend selbstverständlich zu einer solchen macht.

In dieser Situation wird das ganze Drama des Nahost-Konflikts deutlich mit all dem Hass und dem Misstrauen, durch die er immer neu geschürt wird.

Der Kölner Intendant Stefan Bachmann legt es mit seiner Inszenierung auf ein junges, internationales Publikum an, das an Kasse und Eingang im Schauspiel mittlerweile von Personal mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen empfangen wird. Bachmann erzählt das in vier Sprachen verfasste „Vögel“ sehr filmisch, die Bühne (Jana Findeklee, Joki Tewes) ist ein Guckkasten im Cinemascope-Format. Die ein wenig an „Romeo und Julia“ erinnernde Geschichte der durch einen Zufall geborenen Liebe zwischen dem jüdischen Biogenetiker Eitan und der arabischstämmigen Wahida wird immer wieder von Rückblenden unterbrochen. Die Szenen wechseln rasant, ein terroristischer Anschlag, bei dem Eitan verletzt wird, ist ein starker Effekt aus Licht und Sound.