Kolumne Dozentenleben Generation Z – die neuen Ostfriesen?

Witze erzählen ist out. Das machen nur noch lächerliche alte Onkels in Romanen. Heute präsentiert man einen witzigen Inhalt als Tatsachenbericht. Und eindeutiges Ziel der aktuellen Witze ist die Generation Z. Dazu zählen alle Menschen, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden. Die sind angeblich alle gleich. Wie früher die Ostfriesen, von denen man auch ganz sicher wusste, dass sie 24 Leute brauchen, um eine Kuh zu melken: Vier halten die Zitzen, 20 heben die Kuh rauf und runter. Die Generation Z weiß natürlich gar nicht, wie eine Kuh aussieht. Bei einer Begegnung würden die Z-ler Reißaus nehmen, denn – wie die Wissenschaft herausgefunden hat – haben sie viele Ängste. So beispielsweise die Angst vorm Telefonieren, die Angst, nach dem Weg oder etwas anderem zu fragen, überhaupt die Angst vor persönlichem Kontakt. Die gipfelt neuerdings in der sogenannten Speisekartenangst, die gleich eine doppelte ist: die Angst davor, sich auf ein bestimmtes Essen festlegen zu müssen und die Angst vor einem persönlichen Kontakt mit dem Kellner. Wie gut, dass man sich in der Mensa einfach an der Theke anstellt, über der ein Bild des hier ausgegebenen Essens leuchtet. Merkwürdigerweise haben meine Studenten, die in diesem Semester in der Mehrzahl Studentinnen sind, von derlei Ängsten nichts mitbekommen, obwohl sie mitten in die Generation Z gehören. Sie stellen ständig Fragen, schlaue und unsinnige, und haben fast alle einen Nebenjob, obwohl doch bekannt ist, wie faul die Generation Z ist. Komisch. Von meiner Generation, den Babyboomern, sagt man, dass wir unendlich ehrgeizig und karriereorientiert und bis ins hohe Alter fleißig seien. Daran gemessen, kenne ich erstaunlich viele, die sich mit diesem und jenem Wehwehchen in die Frührente verabschiedet haben. Sollten wir etwa doch nicht alle gleich sein? Und wie passen die netten Teenager ins Bild, die mich an der Supermarktkasse fragen, ob ich sie vorlasse? Oder die Abiturientin, die jetzt ganz allein für ein FSJ nach China geht? Wissen die alle nicht, dass sie zu einer ängstlichen und unselbstständigen Generation gehören?