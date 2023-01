Konzerte zwischen Mönchengladbach und Essen Tipps für eine Klassikreise durch den Westen

Beethoven und Brahms in der Obhut eines großartigen Orchesters aus Wien – diese Erfahrung können Musikfreunde am Dienstag, 28. Februar, 20 Uhr, in der Düsseldorfer Tonhalle machen. Die Wiener Symphoniker unter Leitung von Jaap van Zweden bieten von Beethoven die „Egmont“-Ouvertüre und das 4. Klavierkonzert G-Dur, von Brahms die 2. Sinfonie D-Dur. Solistin dieses Heinersdorff-Konzerts ist die italienische Pianistin Beatrice Rana, die im Dezember mit ihrer Interpretation von Beethovens „Hammerklavier-Sonate“ op. 106 einen großen Eindruck beim Publikum hinterließ.