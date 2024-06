„Sommerliche Orgelkonzerte“ in der Neanderkirche Handfeste Überraschungen

Wer sich einen profunden Einblick in die Musikgeschichte verschaffen möchte, der kann im Sommer stets mittwochs um 18.30 Uhr in die Neanderkirche an der Bolkerstraße spazieren. Dort gibt es seit Menschengedenken die „Sommerlichen Orgelkonzerte“, die immer schon mehr waren als nur Demonstrationsmanöver, wie gut ein Organist ist und was er alles kann. In dieser Reihe bemühen sich alle Musikerinnen und Musiker, unbekannte Werke im Archiv ausfindig zu machen, als gebe es einen Preis zu gewinnen. Der älteste Komponist ist Johann Kugelmann (1495 geboren) mit seinem „Nun lob mein Seel den Herrn“, die jüngste Tonsetzerin lebt noch: Margaretha Christina de Jong (1961 geboren). Von ihr stammt eine „Impression“ über eines von Schumanns bekanntesten Werken, die „Träumerei“ für Klavier.