Filmfestspiele Venedig : Ein Thriller zur Eröffnung

Greta Gerwig (Babette, v. l.), May Nivola (Steffie), Adam Driver (Jack), Samuel Nivola (Heinrich) und Raffey Cassidy (Denise) im Eröffnungsfilm „White Noise“. Foto: dpa/Wilson Webb

Venedig Unter Vorsitz der Jury-Vorsitzenden Julianne Moore starten am 31. August die Filmfestspiele in Venedig. 73 Filme aus 56 Ländern konkurrieren um den Goldenen Löwen.

Von Marion Meyer

Kaum wurden die Filme für das diesjährige Filmfestival von Venedig vorgestellt, geht es schon wieder los mit den Spekulationen. Wer wird in diesem Jahr für den Oscar nominiert? Welche Schauspieler und Schauspielerinnen hätten es verdient, endlich einmal mit der goldene Trophäe ausgezeichnet zu werden? Ist diesmal endlich Hugh Jackman an der Reihe, der bisher nur einmal nominiert war und nun in „The Son“ von Florian Zeller einen überforderten Vater spielt?

Wer das Programm des Festivals liest, wird auf viele potenzielle Kandidaten treffen. Kein Wunder, gilt das Filmfestival von Venedig doch als Start in die Oscar-Saison. Hierhin schicken die Verleiher und Streaming-Anbieter ihre besten Produktionen, um von der Academy in Hollywood wahrgenommen zu werden. Vom 31. August bis 10. September feiert das renommierte Filmfestival am Lido seinen 90. Geburtstag, auch wenn dies erst die 79. Ausgabe ist. 73 Filme aus 56 Ländern erleben ihre (Welt-)Premiere in Venedig, davon konkurrieren 23 Filme im Wettbewerb um den Goldenen Löwen, viele, auf die sich Filmfans schon lange freuen.

info 23 Filme konkurrieren um den Goldenen Löwen Geburtstag Das Filmfestival von Venedig wird in diesem Jahr 90 Jahre alt. Es wurde 1932 gegründet und ist Teil der Biennale di Venezia. Nach Cannes gilt es als das wichtigste Filmfestival der Welt. Es findet traditionell auf dem Lido statt. Dauer Die diesjährige Ausgabe läuft vom 31. August bis 10. November. Zu sehen sind 73 Filme aus 56 Ländern. Im Wettbewerb konkurrieren 23 Filme um den Goldenen Löwen. Mit den Silbernen Löwen wird die beste Regie ausgezeichnet. Deutscher Beitrag Als einziger deutscher Film läuft „Aus meiner Haut“ in einer Nebenreihe. In dem Debütfilm von Alexander Schaad spielen Jonas Dassler, Mala Emde und Edgar Selge mit.

So etwa der neue Film von Darren Aronofsky. In „The Whale“ hat sich Brendan Fraser („Die Mumie“) in einen 300-Kilo-Koloss verwandelt; der zurückgezogen lebende Englischlehrer versucht, wieder Kontakt zu seiner von ihm entfremdeten Tochter aufzubauen. Solche extremen Schauspieldarbietungen ziehen ja gewohnheitsgemäß eine große Aufmerksamkeit auf sich. Genau wie die neue Marilyn Monroe, die nun endlich die Leinwand erstrahlen lassen soll. In Andrew Dominicks lang erwartetem Biopic „Blonde“ spielt die Kubanerin Ana des Armas die tragische Ikone – sicher eine der Weltpremieren am Lido, die mit höchster Spannung verfolgt werden.

„Blonde“ ist eine von vier Netflix-Produktionen, die es in den Wettbewerb geschafft haben. Zu ihnen gehört auch der Eröffnungsfilm „White Noise“ von Noah Baumbach, dessen Drama „Marriage Story“ 2019 in Venedig Premiere feierte und anschließend sechs Oscar-Nominierungen kassierte. Adam Driver spielt wiederum die Hauptrolle in diesem satirischen Mysterythriller, neben Baumbachs Partnerin, der großartigen Greta Gerwig. Baumbach verfilmt erstmals nicht sein eigenes Buch, sondern eine Vorlage von Don de Lillo. Don Cheadle und Lars Eidinger gehören ebenfalls zur hochrangigen Besetzung.

Für überragende Schauspielleistungen ist auch Cate Blanchett bekannt. In „Tàr“ von Todd Field verkörpert sie eine Dirigentin, die ein großes deutsches Orchester leitet. Gedreht wurde der Film unter anderem in der Dresdner Philharmonie, auch mit Nina Hoss. Dies ist der erste Film des US-Regisseurs seit 16 Jahren: Seit seinem einfühlsamen Drama „Little Children“ (2006) hat man von ihm nichts mehr gesehen.

Martin McDonaghs vielfach ausgezeichneter „Three Billboards outside Ebbing Missouri“ erlebte 2019 ebenfalls seine Premiere in Venedig. Dementsprechend hoch sind die Erwartungen in sein neues Werk „The Banshees of Inisherin“, das er wiederum mit Colin Farrell und Brendan Gleeson inszenierte, zwei Schauspieler, die bereits in seinem „Brügge sehen...und sterben“ als Killer brillierten.

Der italienische Regisseur Luca Guadagnino hat sich ebenfalls erneut mit seinem Star aus „Call Me by your Name“, Timothée Chalamet, zusammengetan. In „Bones and all“ erzählt er eine Kannibalen-Liebesgeschichte als eine Art Parabel auf das heutige Amerika.

Alejandro G. Inarritu („The Revenant“) kehrt nach dem großen Erfolg von „Birdman“ zurück an den Lido mit einem Film, den er diesmal wieder in seiner Heimat Mexiko gedreht hat: In „Bardo“ durchlebt ein Journalist und Dokumentarfilmer eine existenzielle Krise – allerdings in Form einer Komödie.

Jafar Panahi („Taxi Teheran“) ist einer von zwei iranischen Regisseuren im Wettbewerb. Seine erneute Verhaftung wurde erst Mitte Juli bekannt gegeben. Allein seine Einladung in den Wettbewerb kann man als politisches Statement lesen, ganz abgesehen davon, dass seine Filme häufig subtil iranische Wirklichkeit hinterfragen.

Außerhalb des Wettbewerbs gibt es auch einige Entdeckungen zu machen, wie etwa die neue Regie-Arbeit von Steve Buscemi, einen Psychothriller von Schauspielerin Olivia Wilde mit Harry Styles und den Neo-Western „Dead for a Dollar“ mit Christoph Waltz und Willem Dafoe von Walter Hill; der Regisseur wird auch mit dem Cartier Glory Award für sein Lebenswerk ausgezeichnet.