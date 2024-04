Vorschau auf das Schumannfest in Düsseldorf Ein Genie lässt es krachen

Eröffnungskonzert Die Düsseldorfer Symphoniker unter Alpesh Chauhan spielen Schumanns 2. Sinfonie C-Dur, außerdem ist der Pianist Severin von Eckardstein als Solist in Prokofieffs 1. Klavierkonzert und Schumanns „Introduktion und Allegro Appassionato“ zu erleben. Das Konzert gibt es am 24., 26. und 27. Mai.



Live-Spontaneität Mindestens so mitreißend wie das Können seiner Mitglieder ist die Bühnenpräsenz von Stegreif: Das Improvising Symphony Orchestra musiziert am 13. Juni auswendig und ohne Dirigent, Notenständer und Stühle. In seiner „Symphony of Change” spannt das Ensemble den Bogen über vier Komponistinnen und Epochen einer ungehörten Musikgeschichte, von Hildegard von Bingen bis hin zu Clara Schumann, zum Teil re-komponiert von Stegreif-­Musikern.