Schumannfest im Juni Sonnenuntergänge mit Robert

„Türen auf, der Sommer kommt rein“ – so beschreibt Festivalleiterin Maja Plüddemann die Atmosphäre, die das vom 2. bis 19. Juni in Düsseldorf verbreiten soll. Plüddemann, studierte Kontrabassistin, ist die neue Leiterin des Schumannfests und will das sonnige Fluidum aus ihrem Heimatland Südafrika mit dem Musikfestival vermischen. Dazu gehört ein neuer Cocktail namens „Clara and Robert in the Sunset“, der im Juni in der Tonhalle gemixt wird – ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk mit Grapefruit und Rosmarin. Um die Juni-Helligkeit des Festivalzeitraums wird nach jedem Konzert die Tonhallen-Terrasse zum geselligen Ausklang bei Sonnenuntergang geöffnet.