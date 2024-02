Klavierfestival Ruhr Im Zauberreich der 88 Tasten

Große Namen Wie in jedem Jahr ist das Klavierfestival Ruhr auch ein Gipfeltreffen der Klavierstars. In diesem Jahr sind unter anderem dabei: Igor Levit (30. April in Dortmund), Alexander Melnikov (12. und 13. Mai in Essen), Jan Lisiecki (28. und 29. Mai in Essen, im Rahmen eines kleinen Prokofieff-Festivals), Piotr Anderszewski (9. Juni, 11 Uhr, Robert-Schumann-Saal in Düsseldorf, mit der anschließenden Filmvorführung „Warsaw is my name“), Khatia Buniatishvili (9. Juni in Wuppertal), Marc-André Hamelin (12. Juni in Wuppertal, mit dem Busoni-Klavierkonzert), Emanuel Ax (24. Juni in Mülheim), Alexandre Kantorov (28. Juni in Bochum), Seong-Jin Cho (1. Juli in Wuppertal), Evgeny Kissin (4. Juli in Dortmund) und Lang Lang (16. November in Wuppertal).