Vorschau auf das IDO-Orgelfestival Mit Trommeln und den Beatles

Mit Big-Band und Trommeln Stammgast ist seit Jahren die Big-Band der Clara-Schumann-Musikschule, die bereits am Eröffnungswochenende in der Petruskirche Unterrath auftritt (30. September, 20 Uhr) – natürlich nicht ohne Beteiligung der Orgel. Am 7. Oktober, 19.30 Uhr, begegnet man in der Johanneskirche dem Dauerbrenner des Ido-Festivals schlechthin: dem Ensemble Wadokyo mit lautstarken japanischen Trommeln. Unter dem Motto „Schatten“ (am 28. Oktober, 20 Uhr) kommt auch erneut die Kinoorgel der Black Box als Begleitinstrument zu Stummfilmen zum Einsatz.