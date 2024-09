Vor der Premiere von „Moby Dick“ im Schauspielhaus „Robert Wilson beleuchtet einen bis zur Schmerzgrenze“

Wenig später betritt die Schauspielerin die Bühne im verdunkelten Großen Haus. Langer weißer Mantel, das Holzbein des Kapitäns umhüllt mit schwarzem Leder. Szenenprobe. Im Hintergrund die Projektion der schäumenden See. Ein Wal, der Wasserfontänen ausstößt. Kilian Ponert wird ein schlohweißer Zottelbart verpasst. Er nimmt ein Buch in die Hand und deklamiert: „Wundert euch nun noch die feurige Jagd? Wundert ihr euch?“ Bei den anschließenden Sätzen schaltet sich der Regisseur ein: „Das ist eine so düstere Geschichte. Also flirte ruhig ein bisschen mit dem Publikum. Aber nicht gar so süß, wo die Musik schon so süß ist.“ Einen der Songs gibt es zu hören. Zwischen den Strophen intonieren acht Männer wiederholt ein langgezogenes „Aaaahaaahaaah“. Fabelhaft. Man erfühlt sofort das wogende Meer und das schlingernde Schiff.