Ausstellung : Ein Raum voller Abi-Wissen

Düsseldorf Vor der Klausur ins Museum: Der Düsseldorfer Kunstpalast zeigt Grafiken von Goya bis Richter zum Leistungskurs-Thema „Distanz und Nähe“.

Da leistet der Düsseldorfer Kunstpalast ganz unbürokratisch Erste Hilfe. Dort hat man für alles beste Beispiele an Bord - alleine 90.000 Stück Grafik – so dass man aus dem Vollen schöpfen kann. Und viel Raum gibt es auch. Glücklicherweise existiert die von Dan und Cary Bronner geförderte Graphik-Abteilung im Sammlungsflügel noch eine Weile, bevor sie umgebaut und dem Glasmuseum zugeschlagen wird.

Jedenfalls beschert diese Ausstellung viel Freude und sinnliche Anregung, dabei ist die Didaktik wohltuend in den Hintergrund gedrängt, für den, der will, am ehesten in Führungen zu erkunden. Leider haben offenbar Sparmaßnahmen dazu geführt, dass der Besucher nichts Schriftliches mehr an die Hand bekommt. Ein Infoblatt fehlt, das ihn durch die Jahrhunderte geleitet, ihm die großen Namen näherbringt, die Techniken, das Raffinement und den tieferen Sinn. Denn zu erfahren ist viel.