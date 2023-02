Vor 80 Jahren wurden Mitlgieder der „Weißen Rose“ hingerichtet Selbstloser Widerstand

Oft fängt ein Widerstand im Kleinen an. Und unscheinbar. Wie die beiden Studierenden, die gegen 11 Uhr die Münchner Uni durch den Haupteingang betreten. Einen rotbraunen Koffer haben sie dabei und eine Aktentasche, randvoll mit Flugblättern. Noch sind die Hörsäle geschlossen und so können sie ihre Manifeste stoßweise in den Gängen auslegen. Nur wenig später sind sie am Hinterausgang, kehren aber doch noch einmal zurück, legen weitere Flugblätter aus und werfen den Rest aus dem zweiten Stock in den Lichthof der Uni. Dort werden sie vom Hausmeister Jakob Schmid beobachtet, der beide so lange festhält, bis die Gestapo eintrifft.