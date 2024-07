Legendäre Komposition von Astor Piazzolla Die dunkle Aura des Tango

Piazzolla, 1921 in Mar del Plata geboren, war Sohn italienischer Einwanderer in Argentinien, die es wegen der dortigen Wirtschaftskrise 1925 nach New York trieb, wo sie indes nie glücklich, sondern immerzu von Heimweh übermannt wurden. Befeuert wurde die Sehnsucht nach heimischen Klängen von Tangomusik, die fortwährend im Radio dudelte. Der junge Astor geriet in Kontakt mit der Tango-Ikone Carlos Gardel, und als er einen weiteren Granden des Fachs erlebte, nämlich Elvino Vardaro, war sein Weg klar: Diese Musik wollte er auch machen, allerdings angereichert mit neuen Elementen. Schon der junge Piazzolla war ein Verehrer Johann Sebastian Bachs und des Jazz gewesen, immer wieder zogen sich Spuren der beiden durch seine eigenen Kompositionen.