Amtsantritt als Thomaskantor vor 300 Jahren Bach und Leipzig – eine Hassliebe

Was Bach in Leipzig alles geschrieben hat: die „Johannes-Passion“, die „Matthäus-Passion“, die (verschollene) „Markus-Passion“, mehrere Kantatenjahrgänge, das „Weihnachtsoratorium“, die h-Moll-Messe, den zweiten Band des „Wohltemperierten Klaviers“, die Leipziger Orgelchoräle und die „Orgelmesse“, sehr spät dann – und schon schlecht um die Augen – das „Musikalische Opfer“ und die „Kunst der Fuge“. Wollte man es globaler sagen, so stand die geistliche Musik in Leipzig im Vordergrund, obwohl Bach auch weltlichen Aufgaben nachkam. Jedenfalls konnte er seinem Lebensziel nacheifern, das er schon früh, nämlich im Jahr 1708, in seinem Entlassgesuch in Mühlhausen formuliert hatte: den „Endzweck einer regulirten kirchen music zu Gottes Ehren“. Kantaten in Serie zu schreiben – davon träumte Bach. Für ihn waren sie kleine theologische Preziosen, die er, der Juwelier, seinem Gott vorlegte.