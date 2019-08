Theater an der Kö : Ein bisschen Hoffnung mit nach Hause geben

Düsseldorf Vor 25 Jahren wurde das Theater an der Kö feierlich eröffnet. Trotz schwerer Zeiten für boulevardeske Stücke feiert es bis heute Erfolge.

Wo sind sie geblieben, diese 25 Jahre? Für René Heinersdorff vergingen sie wie im Flug. Und doch ist ihm die Erinnerung so präsent, als wäre es gestern gewesen. Er habe damals zunächst gezögert, das „Theater an der Kö“ in den Schadow-Arkaden zu übernehmen und sich die Verantwortung für eine Bühne aufzuladen. Zumal das Fernsehen gerade auf Hochtouren produzierte und den Schauspielern weitaus lukrativere Gagen bot als das Theater. Da mochte sich so mancher bekannte Darsteller nicht mehr auf lange Frist binden. Heinersdorff verstand das, er war selber Schauspieler, und es ging ihm gut.