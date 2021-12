Georg Büchmann vor 200 Jahren geboren : Sprüche für jede Lebenslage

Vor 200 Jahren wurde in Berlin Deutschlands bedeutendster Zitatensammler Georg Büchmann geboren. Der Sprachwissenschaftler versammelte hilfreiche Sprüche aus der Hochliteratur.

Georg Büchmann, am 4. Januar vor 200 Jahren in Berlin geboren und mit einer Malerin verheiratet, hat derlei penibel gesammelt und sortiert, hat den Ursprüngen nachgeforscht und mit seinem Verleger Friedrich Weidling daraus ein Buch geschaffen, das in ungezählten, unterschiedlich bearbeiteten Auflagen bis in die Gegenwart fortgeführt wird. Der promovierte Sprachwissenschaftler und zeitweilige Oberlehrer an einer Berliner Gewerbeschule, den Germanistikstudenten salopp den „geflügelten Büchmann" nennen, ist auf seiner Suche nach Lebensweisheiten und bildkräftigen Formulierungen vor allem in der Bibel fündig geworden, dazu bei Goethe und Schiller, in den Schriften der Antike und bei Autoren, deren zitierfähige Sprüche heute bekannter sind als ihre Namen. „Viel Feind, viel Ehr" stammt von Georg von Frundsberg (1473 bis 1528).