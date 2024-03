Heinrich Heines berühmtes Gedicht feiert Jubiläum Nach Gesang der Untergang

Wenn das Heine wüsste! Der war zutiefst Romantiker, was auch heißt, dass er zugleich ein Kritiker der Romantik war. Bei aller Sehnsucht und trotz finsterem Ausgang liegt ein feiner Spott in Heines Versen, eine ironische Distanz, die anzieht und abstößt, uns mitleiden und zugleich schmunzeln lässt. Vielleicht hängen wir auch ein bisschen in der Luft, und mag sein, dass in ihr etwas Großmütiges, Mildreiches, Liebenswürdiges liegt. So zumindest hat Heine seine so sehr geschätzte Pariser Luft beschrieben. Man darf also mit dem Dichter bekennen: Ich weiß nicht, was soll es bedeuten.