Der Klavierkomponist Friedrich Burgmüller Seine Ballade war der Knaller

Dann aber drang ich unter Fräulein Ilgs Anleitung ein in eine feine, liebliche, geistreiche Welt, in der Romantik und Biedermeier, Klassizität und lyrischer Aufschwung elegant in Balance gebracht schienen. Natürlich war ich damals vor allem mit der elementaren Bewältigung der vielen Noten beschäftigt, weniger mit dem Sinn oder gar der Poesie dahinter. Aber die Stücke vergaß ich nie. Schon die allererste Etüde, „La Candeur“, war ein gefälliges, betuliches Stück in C-Dur, dessen rechte Hand eine Ahnung davon vermittelte, was der „Hanon“, eine enzyklopädische Zuchtfibel zur Bewältigung manueller Schwierigkeiten, uns später mit dem sogenannten Rollschwung der Hände abverlangte.