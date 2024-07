Der legendäre Organist Pierre Cochereau Hochämter der Musik

Sein Vater wollte dann, dass er Jura studierte. Nach einem Jahr sagte der Filius der Universität Adieu und bestand die Aufnahmeprüfung am Pariser Conservatoire mit Bravour. Seine Lehrer waren die besten ihres Faches: Maurice Duruflé in Harmonielehre, Marcel Dupré in Orgel. Mit 31 Jahren wurde Cochereau Titular-Organist an der Kathedrale Notre-Dame in Paris. Eine Traumstelle. Es folgten etliche Plattenaufnahmen (vor allem mit Werken von Dupré, etwa der „Symphonie-Passion“, aber auch eigenen Improvisationen) und Konzertreisen; 25 Tourneen führten ihn sogar in die USA.