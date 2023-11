Neue Serie bei Netflix Vier Therapiestunden mit Robbie Williams

Für Popstars gehört die eigene Doku-Serie inzwischen so fest zum Vermarktungsschema wie das T-Shirt oder der Plastikbecher mit Konterfei bei Konzerten. Und obwohl das Genre der inszenierten Lebenserzählung noch jung ist, gibt es bereits einige Regeln, von denen die wichtigste lautet: Je schlechter es dir geht, desto besser fürs Produkt. Der Film über Selena Gomez war eine dicke Krankenakte, man konnte das kaum ohne feuchte Augen zu Ende bringen. Ed Sheeran, das weiß man seit kurzem, ist auch nicht glücklich und „struggelt“ ganz schön - zum Glück hat er die Musik, sein Anwesen und Cherry, seine Jugendliebe. Von der legendären Reihe über Justin Bieber bleibt vor allem die allabendliche Szene in Erinnerung, in der seine Frau Hailey ihm eine gute Nacht wünscht und zärtlich den Reißverschluss seines Sauerstoffzelts schließt. Nun ist „I Am Robbie Williams“ erschienen, eine vierstündige Therapiesitzung, die der 49-Jährige selbst „Traumagespräch“ nennt und zumeist in Unterhose absolviert. Das Motto: „I was in Take That, then i got real fat.“ („Ich gehörte zu Take That, dann wurde ich sehr fett.)