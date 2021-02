Jammern hilft nicht : Die gekränkte Welt

Der Virologe Hendrik Streek bezeichnet Corona als eine Kränkung der Menschheit – und bezieht sich damit auf einen alten Bekannten: auf Sigmund Freud.

Die lange und wechselhafte Geschichte der Menschheit ähnelt durchaus der Entwicklung, die ihre einzelnen Vertreter im Lauf eines vergleichsweise kurzen Lebens durchmachen: Am Anfang dominiert der kindliche Glaube, im Zentrum allen Geschehens zu stehen. Der Blick auf die Welt trifft auf scheinbare Ordnung, der Optimismus der Jugend ist groß, alles beherrschen zu können. Doch mit der Zeit gehen Gewissheiten verloren. Man wird erwachsen, klüger, zugleich auch ratloser. Enttäuschungen und Ohnmachtsgefühle nagen am Ideal des eigenen Ichs.

Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, hat drei historische Entdeckungen ausgemacht, die als unumstößlich geltende Mehrheitsmeinungen von der eigenen Bedeutung hinweggefegt und dadurch Kränkungen der Menschheit ausgelöst haben: die Entdeckung, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist (kosmologische Kränkung), dass der Homo sapiens ein Verwandter des Affen ist (biologische Kränkung) und dass der vernunftbegabte Mensch in beträchtlichem Maße Gefangener unterbewusster Triebe ist (psychologische Kränkung). Das hat religiöse, staatliche und gesellschaftliche Weltbilder erschüttert.

Verfolgung Die Nazis verbrennen Freuds Werke, er stirbt in London.

Herkunft Sigismund Schlomo Freud (1856-1939) wächst als Sohn jüdischer Eltern in Wien auf.

Nun will der Bonner Virologe Hendrik Streeck auf eine weitere Kränkung in Menschheitsdimension gestoßen sein. „Gerade kränkt uns, dass wir als technologisierte Gesellschaft nicht Herr über dieses kleine Virus werden“, philosophierte Streek kürzlich, wobei er sich ausdrücklich auf Freud bezog. Stattdessen hangele man sich von Verordnung zu Verordnung. Streek gab der jüngsten Variante keinen Namen. Nennen wir sie einfach „virologische Kränkung“.

Auf einem auserwählten Himmelskörper zu leben, um den sich alles dreht, war eine erhabene Vorstellung. Zudem verlieh sie jenen, die sich sowas ausgedacht hatten, Macht. Zweifel an der Deutungshoheit konnten tödlich enden. Nikolaus Kopernikus (1473-1543) aber stürzt diese Vorstellung am Ende doch. Heute weiß die Menschheit weitaus mehr über ihre Winzigkeit: Es gibt allein in unserer Galaxie, der Milchstraße, nicht nur eine, sondern vermutlich 300 Milliarden Sonnen. Die Milchstraße wiederum ist nur eine von schätzungsweise 100 Milliarden Galaxien im Weltall. Und ist Letzteres wirklich das einzige?