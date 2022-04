Volker Schlöndorf über seinen neuen Film : Der die Bäume wieder wachsen lässt

Düsseldorf Der regisseur Volker Schlöndorff spricht über seinen neuen Film „Der Waldmacher, über Entwicklungshilfe und über seine Eindrücke von den Menschen in Afrika.

Er lässt ganze Wälder wieder wachsen, ohne einen einzigen Baum zu pflanzen. Was wie eine Utopie klingt, ist für Tony Rinaudo der Lösungsansatz, um Hunger und Armut zu bekämpfen. Volker Schlöndorff hat den Träger des Alternativen Nobelpreises für seinen Dokumentation „Der Waldmacher“ durch Afrika begleitet. Am 13. April stellt der Regisseur den Film im Bambi-Kino persönlich vor.

Tony Rinaudo: Seit 40 Jahren setzt sich der Australier für Aufforstungsprojekte in Afrika ein. Dafür werden keine Bäume gepflanzt, sondern das Wachstum von noch vorhandenem Wurzelwerk in trockenen Gebieten gefördert. Für sein Engagement, wurde der 65-jährige 2018 mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet.

Schlöndorff Tony ist wie ein guter Regisseur. Er nimmt die Menschen ernst, beobachtet, hört zu, geht auf sie ein und ist nie besserwisserisch. Es hilft ihm, dass er viele Jahre in Afrika gelebt hat und die Sprache kann. Aber wir haben auch Länder besucht, in denen er sich nur mit Englisch verständigen konnte, und die Kommunikation funktionierte genauso gut.

Schlöndorff Es stimmt, das müssten sie. Warum das nicht so ist, darüber müsste ich eigentlich einen sehr polemischen Film machen. Es ist ein Paradox, dass in Afrika immer nur Großprojekte gut ankommen und gefördert werden. Da wird mit riesigen Summen um sich geworfen. Im Elysée-Palast wird eine Geberkonferenz abgehalten. Aber Tony sagte mir, dass er in den 40 Jahren, die er schon in Afrika ist, nie gesehen hat, dass dieses Geld auch tatsächlich in den Dörfern angekommen wäre. Es bleibt immer in den Metropolen hängen.