Voguing-Tanzworkshop in Düsseldorf : Voguing-Tänzerin für einen Tag

Wie es ist, seinen Bewegungen in einem Workshop freien Lauf zu lassen.

Voguing ist ein Tanzstil, der Anfang der 80er Jahre von homosexuellen und Transgender Afro-amerikanern in Harlem erfunden wurde. Er erinnert an die Posen und Körperhaltungen von Models. Die Bezeichnung lehnt sich an die Modezeitschrift Vogue an. Mit dieser Subkultur konnten sich die Menschen von der realen Welt ­– einer ausgrenzenden Gesellschaft ­– zurückziehen und sich eine eigene schaffen. Voguing-Performer konnten mit ihren Posen erzählen, wer sie sind und wer sie sein wollen. So haben sie auf der Bühne die Möglichkeit bekommen, sich auszudrücken. Diese Tanzkultur drohte in Vergessenheit zu geraten, bis sie in Europa wiederbelebt wurde. Neben dem Old-Way-Style und dem New-Way-Style lernen wir noch den Vogue-Fem-Style. „Bei Vogue-Fam-Style bewegt man viel die Hüfte und bewegt sich weich und weiblich“, erklärt Zoe. So stolzieren wir in exakter Linie durch den Proberaum, den Rücken kerzengerade, durchgestreckt mit den Armen in den Hüften gestemmt, ohne sich darüber den Kopf zu zerbrechen, was jetzt der andere über einen denkt. Ein tolles Gefühl!