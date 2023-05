Dirigent Vitali Alekseenok Die Freiheit aus dem U-Bahn-Schacht

Drei Stunden mal 60. Das macht 180 Stunden Lebenszeit. So rechnet Vitali Alekseenok eine durchschnittliche Orchesterprobe um. Der 32-jährige Dirigent aus Belarus, seit dieser Spielzeit neuer Kapellmeister an der Deutschen Oper am Rhein, sieht das als Chance und Verpflichtung: „In dieser Zeit müssen wir wirklich etwas Bereicherndes schaffen.“