Kostenpflichtiger Inhalt: Drei Streams in 70 Minuten : Man geht dahin, wo gerade etwas passiert

Claudia Ortiz Arraiza im neuen Siegal-Stück. Foto: Thomas Schermer

Köln Der Zuschauer in der Rolle des Voyeurs: Richard Siegals virtuelle Tanz-Uraufführung von „All for One and One for the Money“ am Schauspiel Köln.