Theaterbesuch : Virtuelle Expedition ins Schauspielhaus

Düsseldorf Mit der "D' tour - Minecraft Edition" lässt sich das Gebäude bis in den letzten Winkel erkunden. Den kurzweiligen Ausflug hat Theaterpädagoge Thiemo Hackel ersonnen.

Das Schauspielhaus ist geschlossen, damit fallen auch die beliebten Führungen durch das Theater weg. Wie er dennoch Einblicke hinter die Kulissen ermöglichen kann, hat Thiemo Hackel ausgetüftelt. Der Theaterpädagoge baute das komplette Schauspielhaus mit dem Computerspiel Minecraft nach. Aus dem Kopf, weil er durch seine Führungen jeden Winkel kennt. Und in wochenlanger Arbeit, jeden Abend zwei, drei Stunden lang. So entstand die virtuelle „D' tour - Minecraft Edition", in der sich interessierte Zuschauer via Zoom und nach Voranmeldung einklinken können. Am Mittwoch war Premiere, am Sonntag um 16 Uhr geht es in die zweite Runde. „Ich bin überrascht von der Resonanz", sagt Thiemo Hackel. „Es haben sich ganze Familien registrieren lassen, offenbar bringen wir die Generationen zusammen. Vielleicht lässt sich damit die Lust aufs Theater wecken. Dann, wenn wir wieder spielen dürfen."