Kampf gegen Corona : Viren oder die Macht des Zufalls

Viren sind vermutlich auch für die Entwicklung unterschiedlicher Geschlechter verantwortlich. Foto: dpa/Jens Kalaene

Die winzigen Erreger verfolgen keine Absichten, denn die Evolution kennt keinen Plan. Obwohl es uns ganz anders vorkommt. In Corona liegt dennoch die Chance, dass wir alle klüger werden.

Sie gelten als Meister der Täuschung, finden stets neue Schlupflöcher und sind ihren Jägern immer wieder einen Schritt voraus. Sie haben die Macht über Leben und Tod, verändern Gesellschaften, Volkswirtschaften, Staaten. In der Vorstellungskraft von Menschen schaffen das nur raffinierte, super vernetzte Spezialisten, weshalb sie unter anderem als „Angreifer mit Tarnkappe“, als „Überlebenskünstler“, „Piraten“ oder „Spione“ tituliert werden, deren nachgemachte Schlüssel perfekt in fremde Schlösser passen. Als hätten diese Abgesandten einer geheimnisvollen dunklen Macht einen Plan, als verfolgten sie wirklich ein Ziel.

Doch in Wahrheit ist dieser mächtige Feind unfähig, auch nur einen Gedanken zu fassen. Von Lebewesen kann keine Rede sein, allenfalls von einem Stück Erbsubstanz, das von einer Eiweißhülle umgeben ist - irgendetwas zwischen belebter Materie und unbelebten chemischen Verbindungen. Es gibt keine Strategie, ja nicht einmal einen Stoffwechsel, nur Mutationen, Abweichungen im Reproduktionsprozess, Zufälle mit ungewissem Ausgang.

Info Sichtbar nur unter dem Elektronenmikroskop Herkunft Virus stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „zähe Feuchtigkeit“, „Schleim“ oder „Gift“. Der Medizinschriftsteller Cornelius Aulus Celsus bezeichnete damit im ersten Jahrhundert nach Christus den Speichel, durch den Tollwut übertragen wird. Erforschung Zu Beginn der 1880er Jahre vermuten Wissenschaftler erstmals, dass es Erreger geben muss, die noch kleiner sind als Bakterien. Erst durch die Entwicklung des Elektronenmikroskops im Jahre 1940 können Viren erstmals sichtbar gemacht werden.

Das macht keinen Sinn? Stimmt. Aber gerade, weil es für uns Sinnsuchende so schwer zu begreifen ist, bemühen wir all diese schwungvollen Metaphern, um etwas zu beschreiben, was im Kern rätselhaft bleibt: Viren.

Erneut scheint uns Covid 19, dieser vermeintlich hakenschlagende Erreger, eine Nase zu drehen: In Südfrankreich wird aktuell die Entdeckung einer bislang unbekannten Variante gemeldet, die vorerst die Bezeichnung B.1.640.2 trägt. Eine Person, die von einer Reise aus Kamerun zurückgekehrt war, soll damit mindestens zwölf weitere Menschen angesteckt haben. Daher ist nicht auszuschließen, dass der Erreger aus dem afrikanischen Land stammt. Forscher entdeckten in der neuen Variante 46 Mutationen. Bei Omikron konnten 37 Mutationen festgestellt werden. Das sagt allerdings noch nichts über die Gefährlichkeit aus.

Die Vorstellung einer mit Verstand verbundenen Verbreitung dieser Erreger trifft allenfalls auf Computersysteme zu. Dabei handelt es sich zwar um eine bemerkenswerte Parallele zur Natur – als Erklärungsmodell erscheint sie verführerisch simpel und taugt dennoch nicht dazu. Was Covid 19 vielmehr seit nunmehr zwei Jahren aller Welt vor Augen führt, ist Evolution im Zeitraffer. Schlagartig wird klar, wie gewaltig die Kräfte im Kleinsten sind, mit der sich Leben auf diesem Planeten Bahn bricht und wie stark diese Kräfte es zu formen vermögen.

Mutationen, zufällige Veränderungen des Erbgutes, spielen dabei eine entscheidende Rolle neben der Fortpflanzung (Rekombination), der Anpassungsfähigkeit an die Umwelt (Selektion) oder der plötzlichen Verringerung von Populationen und der damit verbundenen Beschränkung bei der Weitergabe von Erbinformationen (Gendrift). Sowas lernt man schon im Bio-Unterricht, aber nun wird es richtig anschaulich.

Dringt ein Virus in eine Zelle ein, setzt es sein Erbgut frei und erlischt. Aus seinem Bauplan entstehen Tausende Blaupausen. Das Corona-Genom hat 30.000 genetische Buchstaben. Alle 10.000 Buchstaben aber passiert bei der Reproduktion ein Schreibfehler. Etliche davon bleiben folgenlos und landen im Informationsmüll. Andere wiederum führen zu einer Virusvariante und wirken bei deren Ausbreitung wie ein Turbo.

Dahinter steht weder Absicht noch Auswahl. Allein die schiere Masse macht’s. Wäre ein einzelner Virenpartikel so groß wie ein Sandkorn, würde ihr Vorkommen die gesamte Erdoberfläche mit einer 15 Kilometer dicken Schicht bedecken. Die Annahme, Evolution verfolge einen Plan, ist in etwa so begründet wie der Glaube, Geschichte verfüge über ein Drehbuch.

Bei höher entwickelten Lebewesen verändert sich der Gen-Code keineswegs derart schnell. Doch auch die Krone der Schöpfung, der Mensch, ist durch Mutationen zu dem geworden, was er heute ist (eine vorausschauende Natur hätte dies möglicherweise zu verhindern gewusst - nach all dem, was er ihr inzwischen angetan hat).

Dass vor rund 10.000 Jahren eine Mutation für die hübsche neue Augenfarbe blau sorgte, ist nicht mehr als ein nettes Detail. Weitaus bedeutender war der Austausch eines einzigen Buchstabens im langen Code des ARHGAP11B-Gens vor rund 1,5 Millionen Jahren, den Forscher des Max-Planck-Instituts für Genetik in Dresden 2016 nachweisen konnten: Aus einem C wurde ein G, und das bewirkte, dass sich plötzlich mehr Stammzellen im Gehirn bildeten, die es größer werden ließen als alles, was Hominiden bislang so im Kopf hatten. Auf diese Weise entstand der moderne Mensch.

Zufall? Wunder? Vorsehung? Das Schöne ist, dass jeder für sich die Antwort selbst aussuchen darf. Über den Sinn lässt sich lange streiten, die Bedeutung jedoch steht außer Frage. Ob Viren an dieser entscheidenden Wende beteiligt waren, bleibt einstweilen im Dunkeln. Sicher ist hingegen, dass sie das Leben auf der Erde beeinflussen, seit es existiert.

Viren sind vermutlich schon vor mehr als 3,5 Milliarden Jahren entstanden, womöglich infizierten sie bereits die ersten Zellen, die sich überhaupt bildeten. Tiere, Pflanzen, Menschen, Bakterien – es gibt praktisch keinen Organismus, der nicht von ihnen befallen wird, denn sie sind überall. Das macht sie zu den erfolgreichsten Vertretern der Evolution und sogar zu ihrem Motor. Forscher schätzen die Zahl der verschiedenen Viren-Typen auf 100 Millionen, sie finden sich in der Tiefsee ebenso wie in vielen Kilometern Höhe. Es gibt etwa zehnmal mehr Viren als Bakterien, sie sind hundertmal kleiner als diese und bei Weitem nicht alle schlecht. Viren halten das Ökosystem der Meere im Gleichgewicht, indem sie etwa überproportionales Algenwachstum verhindern.

Zu den überraschenden Ergebnissen bei der Entschlüsselung des menschlichen Genoms vor rund 20 Jahren gehörte die Erkenntnis, dass sogar etwa acht Prozent unseres Erbgutes aus Viren stammt. Die Schnipsel helfen dabei, lebenswichtige Funktionen zu steuern, etwa die Produktion von Hormonen oder die Funktion von Muskeln. Sie sind unter anderem dafür verantwortlich, dass die Plazenta aus Proteinen besteht, die verhindern, dass das Immunsystem der Frau den Embryo als Fremdkörper erkennt und attackiert. Der ständige Abwehrkampf gegen Viren hat höchstwahrscheinlich sogar zur Entwicklung zweier Geschlechter und zur Erfindung der Sexualität geführt: Wo sich das Erbgut zweier Individuen mischt, entsteht genetische Vielfalt. Je verschiedenartiger die Struktur von Zellen, desto schwieriger für Viren, in sie einzudringen.