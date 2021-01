Theater Krefeld zum Beuys-Jahr : In Beuys’ Küche gärt es

Was ist der Mensch? Mit Maske und in Spiel-Montur sitzt Philipp Sommer in der überdimensionierten Kulisse bei „Beuys’ Küche“ Foto: Matthias Stutte

Viele Fragen - keine Antworten. Für das Theater Krefeld und Mönchengladbach hat der Regisseur und Theaterforscher Sebastian Blasius einen Abend im Geiste von Joseph Beuys konzipiert. Der Künstler hätte sein Vergnügen daran gehabt.

Von Petra Diederichs

Krefeld. Das Publikum war empört. Als Joseph Beuys 1971 seine berühmte Barraque d’Dull Odde im Krefelder Kaiser-Wilhelm-Museum installierte, warteten alle auf die Erläuterungen des Künstlers. In Scharen waren sie gekommen, um zu hören, was bei allen guten Geistern er sich dabei gedacht hatte, im Museum eine Art Kellerraum einzurichten mit einem Regal voller unnützer Dinge von dubiosen Fläschchen bis zur rostigen Kneifzange. Beuys ließ sie im Dunkeln, sprach über seinen erweiterten Kunstbegriff und schürte die Wut der Nicht-Versteher. Es war ein ausgewachsener Kunstskandal.

Die Lust am Nicht-Verstehen pflegte Beuys wie kein anderer Künstler seiner Zeit. Vermutlich würde ihm deshalb gefallen, was das Theater Krefeld zum Start ins Beuys-Jubiläumsjahr in „Beuys‘ Küche“ auftischt. Auch wenn es nicht zum Skandal taugt. Zum 100. Geburtstag hat der Krefelder Sebastian Blasius einen Theaterabend konzipiert, der wegen des Lockdowns als Stream läuft. Das funktioniert – vielleicht sogar besser als eine Analog-Vorstellung, weil die Kamera Hilfestellung beim Hinschauen bietet.

Denn der Abend will viel, sehr viel. Er gibt keinen biografischen Abriss der Person Beuys, sondern bietet eine Annäherung an seine Gedankenwelt mit Texten von einem Dutzend Autoren und Urhebern, eine Reise in einen philosophischen Kosmos, in dem sich „Beuys-Anfänger“ ohne Wegweiser leicht in den zahllosen Bildern verlaufen und die Hauptfragen aus den Augen verlieren: Was ist der Mensch? Wie will er leben und was ist er bereit, dafür zu tun?

Der Hut ist nicht da. Aber sonst werden Beuys-Auskenner ihre Freude an den Entdeckungen haben: die Weste (Beuys’ Arbeitskleidung), der Hase (das Symbol, das er für sich selbst wählte) und etliche Anspielungen auf seine Werke (sogar der Kleiderbügel grüßt an einer pinkfarbenen Weste). Es ist kein Stück, es gibt keine Handlung, keine echten Dialoge. Manchmal treffen mantra-artige Wiederholungen wie „Der Mensch in seinem jetzigen Zustand ist tödlich für sich und seine Umgebung. Er verkümmert zu einer arbeitenden Hülle“ oder über Demokratie, in der es jeden Tag möglich sei muss, „zu sagen so nicht und so nicht, sondern auf diese Art“ aus mehreren Mündern zusammen, überlappen sich. Dann werden die monologisierenden Schauspieler zum Chor, der an die Tragödien der Antike erinnern.

In ihren joggingartigen Aufzügen wirken die Schauspieler wie zu groß geratene Kinder zwischen überdimensionierten Spielzeugen – jedes natürlich ein Verweis aufs Beuys’sche Werk. Das hat Caspar Pichner eingerichtet. Jannike Schubert, Eva Spott, Philipp Sommer, Paul Steinbach, Ronny Tomiska und Bruno Winzen sind keine Darsteller, sondern Ideenträger und bringen Texte, die sie aus Gesprächen mit Zeitgenossen rekrutiert haben. Eine Regisseurin, die auf die indirekte Wirkung von Theater vertraut, kommt zu Wort, ebenso ein Komponist und eine Performance-Artistin, die nicht mehr an ihre Kunst glauben. Jeder Satz hat seine Wahrheit, selbst die Binse. „Wir denken Verbesserungen immer in vorhandenen Strukturen.“ Darauf darf man eine Weile kauen.

Beuys‘ Küche ist keine Stube, in der Gäste es behaglich haben, sondern ein Laboratorium, in dem gesellschaftliche Fragen gären. Auch 35 Jahre nach seinem Tod, sollte man es sich mit Beuys nicht einfach machen.