Victoria Woodhull Die, die als erste Frau US-Präsidentin werden wollte

Erst in St. Louis 1865 wurde manches anders – das heißt erst mit James Blood. Der war das, was Victoria bislang nicht kennengelernt hatte: ein richtiger Bürger, Richter obendrein und Präsident der örtlichen Eisenbahngesellschaft. Wichtiger noch für sie: Blood war gebildet und wusste, was die Gesellschaft damals so umtrieb. Victoria Woodhull begegnete in dieser Zeit frühen sozialistischen und kommunistischen Gedanken, auch ersten feministischen Ideen. Sie wurde zum Schwamm, saugte alles begierig auf, was ihr wichtig zu sein schien, was spannend war und neu, hilfreich und auch verwegen.