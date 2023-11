Judenfeindliche Lehnwörter Antisemitismus in der Alltagssprache

Jiddisch ist aus dem Mittelhochdeutschen hervorgegangen und war Alltagssprache in den jüdischen Stadtvierteln besonders in den „Schtetln“ Osteuropas vom Mittelalter bis zum Zweiten Weltkrieg. Heute sprechen vor allem strenggläubige Juden noch Jiddisch, im Hunderttoreviertel im Westen von Jerusalem etwa, in London, Antwerpen oder in jüdischen Gemeinden von New York, vor allem im Stadtteil Brooklyn. Es sind vielleicht noch eine Million Menschen, die es pflegen. Jiddisch ist demnach keine tote Sprache, aber eine der Überlebenden, die immer auch Assoziationen mit Verfolgung, Unterdrückung und millionenfachem Mord wachruft und deshalb in Israel und anderswo wenig Anhänger hat. Ein tragisches Kapitel eigener Art.