Neue Erkenntnisse zu Vermeer-Gemälde : Identität des "Mädchens mit dem Perlenohrring" bleibt Rätsel

Den Haag Dieses Bild beinhaltet eines der größten Rätsel der Kunstwelt: Wer ist das "Mädchen mit dem Perlenohrring"? Wissenschaftliche Untersuchungen haben zwar nicht ihre Identität enthüllt, jedoch neue Erkenntnisse über die Maltechnik an dem berühmten Vermeer-Gemälde zutage gefördert.

"Die Ergebnisse des Forschungsprojekts bieten einen Einblick in ein viel 'persönlicheres' Gemälde, als bisher angenommen", erklärte das Den Haager Kunstmuseum Mauritshuis am Dienstag, in dem das Bild aus dem 17. Jahrhundert ausgestellt ist.