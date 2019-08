Premiere bei den Festspielen : Klingende Machtspiele in Salzburg

Klingende Machtspiele in Salzburg

Luca Salsi als Simon Boccanegra (M.) in der Salzburger Verdi-Premiere. Foto: dpa. Foto: dpa/Barbara Gindl

Andreas Kriegenburg inszeniert Verdis Oper „Simon Boccanegra“ bei den Salzburger Festspielen.

(w.g.) Mit „Simon Boccanegra“ erlebte der große Giuseppe Verdi eine seiner größten Pleiten, und auch wenn mancher Musikwissenschaftler die Oper heutzutage gern gesundbetet oder epochale Düsternis in ihr entdeckt – die Mühsal, die das Werk Fachleuten und Laien aufbürdet, ist unbestreitbar. Die Handlung darf man krude nennen. Zu ihrer Rettung führen die Experten an, dass Verdi absichtlich eine verschlungene Story aus dem 14. Jahrhundert wählte, um brisante politische Wirren seiner Zeit – das als Risorgimento bekannte Ringen Italiens um Einheit – über Bande anzuspielen.

Schlimmer wiegt für die Kulinariker, dass Verdi im „Simon“ eine kompositionstechnische Vollbremsung unternimmt. Der musikalische Juwelierladen aus Belcanto und Koloraturgefunkel hat nur noch minutenweise geöffnet. Zwar wird das Orchester zur eigenständigen dramatischen Person aufgewertet, doch dass ausgerechnet der Titelheld keine einzige prominente Arie singt, das haben ihm die am Pomp des Repräsentativen seit je orientierten Italiener nie verziehen. Die Uraufführung 1857 in Venedig fiel komplett durch, und auch die Zweitfassung (1881 in Mailand) war das Gegenteil eines Kassenschlagers.