Verblüffende Wirkung von Musik : Mozart lindert Epilepsie, Beethoven veredelt den Wein

Die Wissenschaft hat schon oft starke Wirkungen von Musik auf das Gehirn nachgewiesen. Jetzt gibt es einen neuen therapeutischen Ansatz. Außerdem: Kann Beethoven Weine verfeinern?

Den segensreichen Einfluss von Musik auf unser Wohnbefinden verspüren wir täglich, gerade in diesen Tagen: Spätestens bei der dritten Strophe von „Stille Nacht“ wird einem so richtig warm ums Herz. Grund zur Freude haben aber auch Forscher, die mit Musik komplexe Experimente anstellen. Manchmal sind ihre freudvollen Ergebnisse aber auch Zufallsbefunde – etwa bei Kühen, die mit Mozart angeblich mehr Milch geben.

Der „Mozart-Effekt“ ist in der Gehirnforschung ein alter Bekannter. Trotzdem waren Neurologen nicht wenig überrascht, als sie feststellten, dass die Musik des Weltmeisters auch bei Epilepsie zu helfen scheint. Schon seit Jahren ist bekannt, dass gesunde Menschen, die Mozarts Sonate in D-Dur für zwei Klaviere KV 448 hörten, im Anschluss kognitive Aufgaben besser lösen konnten als vorher. Dasselbe Stück half nun aber auch Kranken.

Eine Forschergruppe wies nach, dass bei Epileptikern die für die Anfälle spezifischen Erregungszustände im Gehirn abnahmen, wenn sie 30 bis 90 Sekunden die Sequenzen dieser Mozart-Sonate hörten. Bei anderen Stücken gab es keine Veränderungen, die im Elektroenzephalogramm (EEG) sichtbar waren. Am Universitätsklinikum in Mozarts Geburtsstadt Salzburg will man nun herausfinden, welche Passagen genau die Anfallsintensität senken. Vielleicht sind es ja bestimmte Takte. Möglicherweise, so sagen die Ärzte, können sie nach der Auswertung der Ergebnisse Musik noch gezielter als Therapie einsetzen.