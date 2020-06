Beschluss des Ökumenischen Treffens : Ökumenischer Kirchentag will keine Mitwirkenden von der AfD

Frankfurt a. M. Ein Jahr vor dem Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt am Main haben sich die Veranstalter, der Deutsche Evangelische Kirchentag und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken darauf geeinigt, keine Mitwirkenden von der Partei Alternative für Deutschland (AfD) zuzulassen.

Rund 100.000 Menschen werden im kommenden Jahr in Frankfurt am Main erwartet: Vom 12. bis 26. Mai soll – sofern sich die Corona-Lage nicht verschlechtert – dort der 3. Ökumenische Kirchentag stattfinden. Doch aktiv teilnehmen kann dort nicht jeder: Ähnlich wie beim Deutschen Evangelischen Kirchentag im vergangenen Jahr in Dortmund fassten die Veranstalter nun einen Beschluss, wonach Personen, die „für rassistische oder antisemitische Überzeugungen eintreten oder für Positionen werben, die von einer gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit oder von einer ideologischen Distanz zur freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung geprägt sind" nicht als Mitwirkende am Kirchentag teilnehmen dürfen. Und wie es in einer Pressemitteilung heißt, umfasse das „auch Mitglieder der Partei Alternative für Deutschland“ (AfD).