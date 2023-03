Rom kassiert deutsche Reformbeschlüsse Vatikan untersagt Predigten von Laien

Wenige Tage vor dem Schreiben aus Rom hatte schon der deutsche Kurienkardinal Gerhard Ludwig Müller seine scharfe Kritik an den Reformideen aus Deutschland wiederholt und auch dem Vatikan vorgeworfen, nicht entschieden genug auf die von der Synodalversammlung Weg verabschiedeten Beschlüsse reagiert zu haben. „Sie haben den ganzen Vorgang und den 'Furor teutonicus' von Anfang an unterschätzt, so dass man historische Parallelen ziehen muss“, sagte Müller der in Würzburg erscheinenden katholischen Wochenzeitung „Die Tagespost“. Dabei verwies er auf die Zeit der Reformation im 16. Jahrhundert. Damals sei Rom durch sein Nichts- oder Zu-Spät-Tun mitverantwortlich für den Abfall großer Teile der katholischen Kirche in ganz Nordeuropa gewesen. Der 75-jährige Kardinal warf den deutschen Reformern vor, mit Grundlegendem der kirchlichen Lehre zu brechen. Danach sei auch die Entscheidung, die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare zu erlauben, ungültig und „inhaltlich häretisch“. Dies widerspreche dem geoffenbarten Verständnis von Ehe und „auch der natürlichen, vernunftbasierten Anthropologie“, schreibt Müller. Nach seinen Worten könne man nicht von einer hierarchischen, sakramentalen Verfassung der Kirche zu einer „synodalen, sprich quasi-demokratischen Verfassung und damit einer Volksherrschaft im politischen Sinn übergehen“.