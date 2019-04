„Van Gogh“ : Meisterliche Künstler-Biografie

„Van Gogh“ bietet einen anderen Blick auf das Leben des legendären Malers.

Er heftet sich mehr an Willem Dafoes glühende Augen und an die hektischen Pinselstriche, mit denen er den Schauspieler van Goghs Bilder nachempfinden lässt. Es ist Schnabels van Gogh, der die Leinwand von der ersten bis zur letzten Einstellung beherrscht; die Details von van Goghs ohnehin sagenumrankter Lebensgeschichte spielen nur eine untergeordnete Rolle.

Wer in „Van Gogh“ Dramatik im Stil von Kirk Douglas in „Vincent van Gogh – Ein Leben in Leidenschaft“ erwartet, kommt nicht auf seine Kosten. Diese Produktion bewegt sich in anderen Dimensionen. Dank Schnabels Furchtlosigkeit tut er es mit meisterhaften Pinselstrichen.