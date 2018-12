Köln: Schauspiel Köln: Richard Siegal zerlegt die Sprache

Köln Der amerikanische Choreograf zeigt in Köln ein Stück, das er selbst geschrieben hat.

Was, wenn der Sprache überhaupt nicht mehr zu trauen wäre? Weil Menschen heucheln und lügen, weil sie ihr Sprechen nutzen, um vorzutäuschen, was sie nicht sind, und auszugrenzen, wen sie bedrohlich finden. Der amerikanische Choreograf Richard Siegal hat sich für sein neues Stück „Roughhouse“, das jetzt am Schauspiel Köln seine Uraufführung erlebte, an die Sprache gewagt. Der Choreograf hat ein Stück geschrieben, das Sprechhaltung imitiert, persifliert, verwirft, das in einem Moment politisch korrekt Respekt fordert und im nächsten die Freiheit, in jede Tabuzone vorzudringen, jedes Reizwort auszusprechen. Aus einem Wust an Zitaten, Sprachcodes, Jargon hat Siegal eine Textfläche gesampelt, in der sich die Gegenwart in all ihrer Zerrissenheit durch ihre Sprache selbst verrät. Von Schlagwörtern wie „me too“, Opfer-Betroffenheits-Antidiskriminierungs-Sprechposen bis zu Spielarten der Hassrede reicht sein Repertoire. Entstanden ist ein Roughhouse – ein wildes Spiel, bei dem Menschen bis an die Schmerzgrenze gehen.