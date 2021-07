Negativpreis für EU-Kommissionspräsidentin : Ursula von der Leyen zur „Sprachpanscherin 2021“ gekürt

Dortmund Der Verein Deutsche Sprache verleiht der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum zweiten Mal den Negativpreis „Sprachpanscher“. 2014 hatte sie den unrühmlichen Titel bereits schon einmal inne. Platz zwei belegt das Kaufhaus KaDeWe.

Die Auszeichnung gehe an die CDU-Politikerin, weil sie nach Ansicht der Mitglieder des Vereins Deutsche Sprache (VDS) im vergangenen Jahr besonders nachlässig mit der deutschen Sprache umgegangen sei, teilte der in Dortmund ansässige Verein am Freitag mit.