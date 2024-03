Von der Frühjahrs-Buchmesse Leipziger Lesetipps

Fast ein Klassiker An der riesigen gelben Reclam-Wand komme ich an keiner Messe vorbei. Mag sein, dass dabei Erinnerungen an ferne Schulzeiten mit entsprechenden Pflichtlektüren wach werden. Wie auch immer: Diesmal fällt der Blick unter den Neuerscheinungen ausgerechnet auf Büchners Woyzeck, wobei das gelbe Cover aber wie mit einem dicken schwarten Edding-Stift beschmiert zu sein scheint. Da, wo Büchner stehen sollte, ist der Name Asin Andkohiy vermerkt. Als Schülerin war die 18-Jährige im Deutschunterricht derart begeistert vom Drama, dass sie es kurzerhand umschrieb: in Jugendsprache. Den Text schickte sie dann einfach zum Reclam-Verlag – schließlich ist der für Klassiker einer der ersten Adressen hierzulande. Und dort war man so begeistert, dass man damit das machte, was man am besten kann: ein neues Reclamheft. Ein ziemlich wilder Text ist das geworden, für den Andkohiy sich bei Büchner (1813-1837) ein wenig Beistand erhofft, schließlich sei ihm Authentizität so wichtig gewesen. Einige Jugendtheater sollen bereits ihr Interesse an dieser Fassung bekundet haben.