Unser Kulturtipp Auf zu „Bat Out of Hell“ – der Rockklassiker als Musical

Es war einmal ein Komponist, der hatte ein großes, bombastisches Musical im Sinn. Es sollte so etwas werden wie eine Rock’n’Roll-Variante von Peter Pan. Klingt abenteuerlich und war es wahrscheinlich auch. Jedenfalls scheiterte das Projekt letztlich an den Rechten. Was indes blieb, waren die Songs. Diese wurden überarbeitet und mit anderen Liedern als Album herausgebracht. Das war 1977, hieß „Bat Out of Hell“ und gehört inzwischen mit 60 Millionen verkauften Exemplaren zu den meistverkauften Alben aller Zeiten. Das ist die Geschichte des amerikanischen Komponisten Jim Steinman (1947-2021). Es ist auch die Geschichte des Rockmusikers von Meat Loaf (1947-2022), den das Album berühmt machte. Und es ist die Geschichte eines Musicals, das mehr als 40 Jahre nach den ersten Plänen doch noch Wirklichkeit wurde. 2017, also noch Lebzeiten von Steinman und Meat Loaf, feierte „Bat Out of Hell – The Musical“ seine Weltpremiere in Manchester, es war in London zu sehen, wurde in New York gespielt, tourte durch Kanada. In Deutschland ist es in seiner englischsprachigen Originalfassung jetzt erstmals im Düsseldorfer Capitol zu sehen. Hörens- und Sehenswert. Lothar Schröder