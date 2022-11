Unser Kulturtipp : Wundervolles Familientheater im Advent

Adventszeit ist immer auch Theaterzeit für die ganze Familie. Wir empfehlen drei Stücke von Theatern unsere Region – von Robin Hood bis zur Schneekönigin.

Der tapfere Robin Hood ist eine tapfere Frau? Mag sein, dass das irritiert. Aber genau dafür ist ja Theater da. Mit seinem weihnachtlichen Familienstück tritt das Düsseldorfer Schauspielhaus mit seiner Inszenierung den Beweis an, dass jede Geschichte neu, anders und in der Besetzung der Heldinnen und Helden auch gerechter sein kann. „Robin Hood“ mit Sophie Stockinger in der Hauptrolle wird in einer Produktion von Jungem Schauspiel und Schauspiel in der Adventszeit in Düsseldorf zu bestaunen sein (Karten und Termine: Telefon 0211 369911).