Mein Geheimtipp Nicht verpassen: zwei Filme gegen die Zeit

Ungemütliches Wetter kann die beste Voraussetzung für einen gemütlichen Filmabend sein, selbst wenn es darin ungemütlich zugeht. Wie bei diesen beiden Filmen, die unterschiedlicher kaum sein können – die man aber unbedingt gesehen haben sollte. Der aktuellere ist der ungewöhnlichere: „Unruh“ des Schweizer Regisseurs Cyril Schäublin. Unruh ist ein kleines Metallteilchen, das in einer Armbanduhr die Mechanik in Schwingungen hält. Und um Bewegung geht es auch bei den Arbeiterinnen einer kleinen Uhrmanufaktur in einem Schweizer Dorf Ende des 19. Jahrhunderts. Vieles ist dort selbst in dieser abgelegenen Gegend im Umbruch: Der Kapitalismus kämpft gegen den aufkommenden Anarchismus, die neue gegen die alte Zeit, die Messung der Zeit überhaupt. Und mittendrin der Anarchist Pyotr Kropotkin (1842 bis 1921). Ein unglaublicher Kinofilm, dessen erstarrte, puppenhafte Ästhetik Eingewöhnungszeit braucht. Aber es lohnt sich. Eingängiger, aber auf seine Art auch skurril ist der Film „Gegen den Strom“ von 2018. Der Kampf der finnischen Chorleiterin Halla (Foto: dpa) als unerschrockene Klimaaktivistin wird jetzt in der ARD-Mediathek gezeigt. Einer meiner Lieblingsfilme. Viel Spaß dabei. Lothar Schröder