Recklinghausen: "Unendlicher Spaß" im Theater

Recklinghausen David Foster Wallaces Roman in Starbesetzung bei den Ruhrfestspielen.

Devid Striesow, Sebastian Blomberg, Jasni Fritzi Bauer, Ursina Lardi, André Jung und Heiko Pinkowsky schlüpfen teils in unterschiedliche Rollen. Die ineinander verschachtelte Handlung ist aufgeteilt zwischen der Familie von Hal, einem jugendlichen, drogenabhängigen Tenniswunder, und seinen zwei Brüdern, und einem Drogenentzugszentrum, bei dem die AA-Treffen zuweilen aus dem Ruder laufen. Urkomische Szenen, etwa wenn ein Vogel (Blomberg) in ein Jacuzzi stürzt, wechseln sich ab mit bitter-ernsten, wenn eine Drogenabhängige (Bauer) von der Totgeburt ihres Kindes erzählt, das sie noch wochenlang mit sich herumschleppt.

Ursina Lardis (männlicher) Hal ist ein zarter Selbstzweifler in weißer Tenniskluft, während Striesows Orin, der footballspielende Bruder in Arizona, eher psychopathische Züge trägt. Meisterlich switcht Striesow hin und her zwischen harmlosem Spaßvogel und bedrohlich wirkendem Einzelgänger. Auch in den Rollen des Ex-Junkies Randy und des lieblichen Mädchens spielt Striesow sein komödiantisches Talent voll aus, sehr albern, aber auch sehr witzig spricht er mit koketter Mädchenstimme und kann dabei selbst kaum ernst bleiben.