Ibach-Saal im Stadtmuseum Die „Komödie“ ist im neuen Zuhause angekommen

Die „Komödie“ hat Ende Juni ihre zweite Spielstätte innerhalb eines Jahres bezogen. Die neue Heimstatt im Ibach-Saal des Stadtmuseums sei gleich am ersten Wochenende gut angenommen worden, berichtet Theaterleiterin Madeleine Niesche. Der Raum ist mit maximal 180 Plätzen zwar kleiner als früher in der Steinstraße und zuletzt im Capitol. „Aber dafür sitzt das Publikum viel näher dran am Geschehen. Das macht die Atmosphäre intimer und wohliger“, sagt sie. Der Umzug war zur Freude der Mitarbeiter reibungslos vonstatten gegangen. Hinzu kam die Erleichterung über die positiven Reaktionen der Zuschauer. Viele lobten die deutlich verbesserte Erreichbarkeit des Theaters in der Carlstadt. Gerade ältere Zuschauer fremdelten mit dem Capitol und scheuten den Weg zur Erkrather Straße. Zu den Vorteilen gehört auch, dass die „Komödie“ jetzt wieder einen eigenen Caterer hat und eine kleine Cafeteria betreiben kann, mit hübscher Aussicht auf den Spee’schen Graben.