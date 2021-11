Neue Debatte im Umgang mit der Schuld katholischer Priester : Umstrittener Bußgottesdienst im Kölner Dom

Rolf Steinhäuser leitet derzeit das Erzbistum. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Köln Weihbischof Rolf Steinhäuser will am 18. November als Administrator des Kölner Erzbistums in einem Gottesdienst Buße tun für die Sexualverbrechen katholischer Priester. Manche kritisieren die Feier, andere sehen darin eine Chance.

Auch in Abwesenheit von Kardinal Rainer Maria Woelki kommt das Kölner Erzbistum im Umgang mit sexuellem Missbrauch nicht zur Ruhe. Jetzt sorgt ein sogenannter Bußgottesdienst für Diskussionen, der für den 18. November im Kölner Dom geplant ist. So wird die Feier unter anderem durch die früheren Sprecher des Betroffenenbeirats im Erzbistum, Patrick Bauer und Karl Haucke, kritisiert. Sie seien zwar eingeladen worden, bei der Vorbereitung aber wurden sie nicht eingebunden. Zudem sei unklar, ob Einladungen auch an Täter gegangen seien. „Wenn ja, wie wird man dies den Betroffenen vermitteln wollen, wenn sie dort auf ihre Täter treffen? Wenn nein, wieso nicht? Denn Sie sind es schließlich, die eine Buße zu leisten hätten“, sagte Bauer dem WDR.

Der Bußgottesdienst soll von Weihbischof Rolf Steinhäuser geleitet werden, der in der bis 1. März währenden Auszeit von Woelki als apostolischer Administrator das Erzbistum leitet. Auf Anregung von Papst Franziskus war der 18. November als Gedenktag für die Betroffenen sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche hierzulande eingeführt worden.

Andere begrüßen das Vorhaben, wie Peter Bringmann-Henselder, der derzeit Sprecher des Betroffenenbeirats in Köln ist. Zudem war der Bußgottesdienst vom Diözesanrat des Erzbistums, der höchsten Laienvertretung, gewünscht worden. Auch Karin Kortmann, Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), sieht in dem Gottesdienst eine Chance: „Er ist ein Angebot für Betroffene und ihre Familien, und diese entscheiden dann selbst, ob es für sie und ihre Situation hilfreich ist oder nicht“, sagte sie unserer Redaktion. Aus diesem Grund hätte man kein Recht, darüber zu urteilen, ob ein solcher Bußgottesdienst nun gut oder schlecht sei. „Das können immer nur diejenigen bewerten, die davon betroffen sind.“

Ähnlich sieht das zwar auch ZdK-Präsident Thomas Sternberg, der darauf verweist, dass auf der jüngsten Synodalversammlung in Frankfurt der Wunsch nach solchen Bußgottesdiensten geäußert wurde. Und im Gespräch mit unserer Redaktion betont er, dass es „grundsätzlich richtig“ ist, die Buße für das Fehlverhalten in einen liturgischen Vollzug einzubinden. Allerdings gibt er zu bedenken, dass „im Augenblick die Situation im Kölner Erzbistum so aufgeheizt zu sein scheint, dass es schwierig ist, überhaupt in diesem Komplex etwas zu machen, was nicht auch zu Missdeutungen und Problemen führt. Daher wäre es vielleicht besser, man würde sich jetzt im Erzbistum zurückhalten und nicht mit einem Bußgottesdienst im Kölner Dom das Thema so spektakulär in die Öffentlichkeit bringen“, so Sternberg auf Anfrage unserer Redaktion. Da aber die Initiative auch vom Diözesanrat des Erzbistums ausgegangen sei, sollte man nach seinen Worten wenigstens dafür sorgen, dass auch die Laienvertretung in der Gestaltung des Gottesdienstes prominent vorkommt – „und dass man einmal von den Personen weggeht, die in den Diskussionen der vergangenen Jahre im Feuer gestanden haben“.