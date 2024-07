Rasante Skater beim Düsseldorfer Asphalt-Festival Immer in Bewegung

Die Geschichte des Stücks beginnt viel früher. Sie setzt ein mit der dänischen Choreografin und Tänzerin Mette Ingvartsen, die vor einiger Zeit Jugendlichen in einem Skatepark in Brüssel zuschaute. Was die Skater so alles anstellten auf ihren Boards. Was sie konnten und auch nicht konnten, wie sie miteinander umgingen. Bis dieser Skatepark in ihren Augen dann mehr wurde als nur ein Skatepark: nämlich auch zu einem Ort von Gemeinschaft und Respekt. Zu einem Ort, an dem Geschichten erzählt werden. Viele kleine Episoden von erfolgreichen, gelegentlich spektakulären Moves, von bitteren Stürzen, vom Aufstehen und von neuen Versuchen, auch von eingehegter großstädtischer Subkultur.